Vigor Lamezia sconfitta di misura dalla Vibonese in amichevole

Lamezia Terme – Sconfitta di misura per la Vigor Lamezia nella seconda amichevole stagionale contro la Vibonese, squadra militante nel prossimo campionato di Serie D. Al “D’Ippolito”, gara decisa a inizio ripresa da un colpo di testa di Giunta, bravo ad approfittare di una disattenzione dei ragazzi di Danilo Fanello, protagonisti, comunque, di una buona prova al cospetto di una compagine di categoria superiore. Esordio in maglia biancoverde per Francesco Iovino, terzino classe 2006 formatosi nel settore giovanile della Juve Stabia.

Cronaca

Primo Tempo

4’ Illiproti chiude su Bernardi, la palla arriva a Chirico che sfiora il palo disturbato dall’uscita dello stesso numero uno vibonese

12’ Vigor pericolosissima con un diagonale di Padin fermato dal palo

17’ Lancio per Alagna intercettato dalla tempestiva uscita di Ianni

24’ Ruano anticipa Alagna nell’area piccola, palla recuperata da Aronica che calcia alto

26’ Padin salta il portiere ma si allarga troppo e non trova la porta

38’ Cross di Curcio verso il solito Padin il cui colpo di testa, deviato da un difensore, si spegne a lato

40’ Padin pesca al centro Spanò che colpisce male da posizione favorevole, Illiproti alza in angolo

Secondo tempo

1’ Vibonese in vantaggio. Cross da destra per Giunta che, dimenticato dalla difesa biancoverde, appoggia in rete di testa

14’ La Vigor sfiora il pari con un diagonale di Azzinnaro fuori di poco

27’ Azzinnaro ancora pericoloso con un tiro a giro che sorvola la traversa

38’ Tentativo di Cardinale che colpisce l’incrocio dei pali

44’ Lucia approfitta dell’errore di un difensore, salta il portiere ma non trova la rete a porta sguarnita. Costanzo non riesce a ribadire in rete da posizione defilata

Vigor Lamezia – Vibonese 0-1

Marcatori: 1’st Giunta

Vigor Lamezia: Ianni (1’st Sicilia, 37’st Diano), Sicoli (1’st Iovino), De Fazio (1’st Amendola), Rodriguez (1’st Trentinella), Ruano (34’st Pachì), Scalon (1’st De Nisi), Bernardi (19’st Rodriguez), Curcio (1’st Ferrara), Padin (1’st Costanzo), Spanò (1’st Azzinaro), Chirico (1’st Lucia).

A disp. Diano, Catania

All. Fanello

Vibonese: Illiproti (22’st Scarparo), Fontanelli (22’st Fontanelli), Squillace (22’st Centerella), Checa (22’st De Martino), Favo (22’st Pagni), Giunta, Germinio (22’st Cortes), Berardi (1’st Simonelli 30’st Cardinale), Terranova (1’st Marras), Alagna (22’st Farina), Aronica (1’st Milazzo)

A disp. Di Meglio

All. Facciolo

Angoli 4-4

Francesco Sacco