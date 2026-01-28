Emergenza idrica a Lamezia, Gianturco: “Le risposte vanno chieste ad Arrical, non al Comune”

Lamezia Terme - Di fronte alle recenti polemiche sollevate da alcune forze politiche di sinistra sull’emergenza idrica, il consigliere provinciale e comunale Mimmo Gianturco interviene per chiarire fatti e responsabilità. “L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Murone sta lavorando con la massima attenzione e in modo costante, mantenendo rapporti diretti e continui con Sorical, ente gestore del servizio idrico regionale, per monitorare la situazione, gestire le turnazioni e ridurre al minimo i disagi per i cittadini”, dichiara Gianturco.

“La causa dell’attuale criticità è chiara: la grave carenza di risorsa idrica proveniente dai serbatoi di Aprigliano, alimentati da sistemi di accumulo legati anche allo scioglimento delle nevi, praticamente assenti negli ultimi mesi. Si tratta di una criticità strutturale, non di un problema contingente risolvibile con annunci o polemiche”, aggiunge.

“Per affrontare definitivamente la situazione servono interventi infrastrutturali e investimenti programmati, che non rientrano nelle competenze del Comune, ma spettano all’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), ente presieduto e guidato da Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro ed esponente dell’area politica di sinistra. I consiglieri comunali di minoranza sanno che è proprio a lui e alla sua presidenza che vanno rivolte le richieste di investimenti e pianificazione delle opere necessarie? Lo hanno già fatto? E quali sono state le risposte di ARRICAL?”, sottolinea il consigliere. Gianturco conclude con una nota dura verso chi strumentalizza la situazione: “È paradossale e politicamente improvvisato vedere partiti di sinistra attaccare l’Amministrazione comunale, dimostrando di non sapere a chi chiedere risposte concrete. L’Amministrazione continua a lavorare con serietà, lasciando fuori dalle istituzioni retorica e propaganda”.