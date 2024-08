Forza Italia Lamezia: "Congratulazioni per nomina vice coordinatore regionale a Emanuele Ionà" - Reazioni

Lamezia Terme - Il coordinatore cittadino, Salvatore De Biase, a nome di Forza Italia Lamezia, accoglie “con orgoglio la nomina del vice coordinatore regionale Emanuele Ionà”.

“La nostra comunità politica – scrive De Biase - è sempre alla ricerca di rafforzare e valorizzare le sue competenze, capacità e leadership. In questo contesto, la nomina dei tre Vice Coordinatori Regionali di Forza Italia - Caputo, Sergio Ferrari ed Emanuele Ionà - rappresenta un passo significativo verso un futuro di rinnovata coesione e determinazione. Per la parte territoriale lametina, esprimo, a nome del partito tutto, il più caloroso benvenuto e le congratulazioni per la nomina di Vice Coordinatore Regionale al caro amico Emanuele Ionà. Emanuele è una figura emblematica per la nostra comunità: un lametino autentico, un imprenditore serio e sempre vicino ai valori della democrazia partecipata. La sua disponibilità e il suo impegno rappresentano un valore aggiunto per il nostro partito”.

Forza Italia prosegue, “sulla strada tracciata in questi anni, come fortemente voluto dall'On. Tajani, dall'On. Cannizzaro e dal Presidente Occhiuto. Unità e coesione al servizio della coalizione sono i pilastri fondamentali della nostra azione politica. Lamezia deve giocare un ruolo centrale e aprire il "cantiere per la costruzione di una forza politica moderata", un progetto al quale auspichiamo possano partecipare tutte le forze politiche e civiche. Come Coordinatore e amico di Emanuele Ionà, non posso che essere felice per la sua entrata in campo. La sua nomina rappresenta una garanzia ulteriore per la città e per la crescita di Forza Italia. C'è molto da fare sui territori, e sono ottimista sul fatto che, insieme, sapremo mettere in campo una politica competitiva, ampia, credibile e autorevole, con un programma condiviso”.

A nome del partito, del Direttivo, degli assessori, dei consiglieri, di Azzurro Donna, di Azzurro Giovani e di tutti gli iscritti, De Biase esprime “il più fervido apprezzamento e augurio di buon lavoro a Emanuele Ionà. Il suo spirito innovativo e la sua dedizione saranno fondamentali per affrontare le sfide future e per promuovere il benessere e lo sviluppo della nostra comunità. Siamo certi che la squadra di Forza Italia continuerà a lavorare con impegno e determinazione, sempre al servizio dei cittadini e per il progresso della nostra regione. La nomina di Emanuele Ionà e degli altri Vice Coordinatori rappresenta non solo un riconoscimento delle loro capacità, ma anche un segnale di fiducia nel futuro di Lamezia Terme e della Calabria intera”.

Azzurro Donna: "Un nuovo inizio per FI con Nomina di Emanuela Ionà a Vice Segretario Regionale"

"La recente nomina di Emanuela Iona' a vice segretario regionale di Forza Italia rappresenta un momento significativo e un motivo di orgoglio per l’intero partito catanzarese. A dichiararlo è la coordinatrice comunale di Azzurro Donna, la dottoressa Enza Aloe, a nome di Azzurro Donna, esprime vivo entusiasmo per la nomina a vice coordinatore regionale di Emanuele Ionà. Personaggio di spicco dell'imprenditoria lametina, Emanuele saprà, con l'entusiasmo e la determinazione che lo contraddistinguono da sempre, apportare un validissimo contributo al partito di Forza Italia ed al territorio lametino tutto. Convinta che l'interesse per la città di Lamezia sarà il fulcro dell'attività politica di Emanuele , auguriamo al neo vice coordinatore regionale buon lavoro. Emanuele Iona', figura già nota nel panorama politico locale, porta con sé un bagaglio di esperienze e idee innovative che potrebbero contribuire a rilanciare l’attività del partito. “La sua competenza e il suo impegno saranno fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono e per coinvolgere attivamente la cittadinanza nelle scelte politiche”, ha aggiunto la coordinatrice di Azzurro Donna che ha evidenziato come la nomina di Iona' possa fungere da ispirazione per molti giovani che desiderano avvicinarsi alla politica e contribuire attivamente al cambiamento della propria comunità. La nomina di Emanuela Iona' a vice segretario regionale di Forza Italia non è solo un riconoscimento personale, ma un passo avanti per il partito e per la politica catanzarese nel suo complesso. Con il supporto e la determinazione di tutti, è possibile costruire un futuro migliore per la comunità e per il partito stesso".