Lamezia, Base Popolare aderisce alla lotta per la tutela del Golfo di Sant'Eufemia

Lamezia Terme - "L'impegno civile a favore del nostro mare è un dovere che non può essere ignorato. Noi di Base Popolare - afferma Nicola Mastroianni - aderiamo con convinzione alla lotta del "Comitato per la tutela del Golfo di Sant'Eufemia" e sosteniamo la battaglia dei cittadini dell'area lametina per ottenere risposte e interventi a favore dell'ambiente e del mare.

La condizione del Golfo di Sant'Eufemia è sempre più preoccupante e richiede un'immediata azione di tutela e risanamento. La salute del territorio e delle persone che lo abitano è a rischio, con un impatto negativo e devastante per l’economia del territorio, e non possiamo più permettere che la situazione peggiori.

Il Comitato per la tutela del Golfo di Sant'Eufemia sta conducendo una battaglia coraggiosa e determinata per salvare il mare e il nostro territorio. Noi di Base Popolare apprezziamo lo spirito civile e solidale che anima questa iniziativa e siamo convinti che sia fondamentale sostenere questa lotta e quella che parallelamente stanno portando avanti con fermezza, le procure della Repubblica di Vibo Valentia e Lamezia Terme. Chiediamo, quindi, a tutti di firmare la petizione proposta dal Comitato perché tutte le autorità preposte adottino immediatamente misure concrete per risolvere la situazione e garantire la tutela del nostro mare e del nostro territorio. Anche la politica deve dare risposta a questa battaglia civile e partecipare in maniera coesa e decisa per ottenere risultati concreti.

Non possiamo più permettere che la nostra terra e il nostro mare siano compromessi dall'incuria e dalla negligenza. Bisogna agire e lottare perché il futuro del nostro territorio non sia irrimediabilmente compromesso. Uniti possiamo fare la differenza".