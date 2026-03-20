Lamezia, conclusa seconda lezione del Corso di Formazione Politica su dibattito su giustizia e indipendenza magistratura

Lamezia Terme – "Sala gremita e dibattito di alto livello" hanno caratterizzato la seconda lezione del Corso di Formazione Politica, svoltasi presso il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme nella serata di giovedì 19 marzo. L’incontro, dedicato al tema “Equilibrio dei poteri e indipendenza della Magistratura: il nodo delle carriere”, ha visto la partecipazione di cittadini, giovani e rappresentanti del mondo istituzionale e politico, a conferma del crescente interesse verso i percorsi di approfondimento e confronto sui temi della democrazia e della giustizia.

L’indirizzo di saluto - è detto in una nota - è stato affidato all’On. Domenico Furgiuele, Vicepresidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati, che ha sottolineato l’importanza di iniziative volte a promuovere una cultura politica fondata sulla conoscenza, la competenza e il senso delle istituzioni. Sono poi intervenuti il Dott. Giovanni Garofalo, Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, e l’On. Jacopo Morrone, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle ecomafie e Segretario della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, i quali hanno offerto un confronto costruttivo e profondo sul delicato rapporto tra potere giudiziario e potere politico, evidenziando prospettive e criticità del sistema delle carriere nella magistratura italiana. A moderare l’incontro è stata la Dott.ssa Anna Moricca, che ha guidato con equilibrio e competenza il vivace dibattito tra i relatori. L’evento, promosso nell’ambito della seconda edizione del Corso di Formazione Politica “Crescere, conoscere, amministrare”, si è confermato come "un laboratorio di partecipazione civica e confronto culturale di grande valore. Un successo che testimonia l’impegno degli organizzatori e l’interesse del territorio per una formazione politica seria, aperta e di qualità", concludono dalla Lega Lamezia.