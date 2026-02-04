Lamezia, consigliera Raso: "Città merita amministrazione concentrata sul futuro non su tensioni interne"

Lamezia Terme - "In queste ore assistiamo all’ennesima messa in scena di tensioni interne alla maggioranza che governa la città. Una vera e propria “samba del potere” che rischia di distogliere l’attenzione dalle vere priorità di Lamezia Terme e dai problemi concreti dei cittadini. Al di là delle legittime differenze politiche, oggi più che mai è necessario un richiamo forte al senso di responsabilità istituzionale. Lamezia ha bisogno di stabilità, visione e lavoro concreto, non di ultimatum politici o giochi di equilibrio che nulla hanno a che fare con il bene comune" è quanto afferma in una nota Marialucia Raso Capogruppo Gruppo Consiliare Gianpaolo Bevilacqua – Sindaco del Popolo.

"Rivolgiamo un appello diretto al Sindaco: pensi prima di tutto al bene della città e dei lametini, mettendo da parte dinamiche di maggioranza che rischiano solo di rallentare l’azione amministrativa e alimentare sfiducia. Al di là delle differenze politiche - sottolinea - il nostro unico interesse è Lamezia Terme. Se l’obiettivo è lavorare seriamente per il bene della città, per dare risposte concrete ai cittadini e per costruire un futuro migliore, noi non ci tireremo mai indietro. I cittadini chiedono risposte su servizi, sviluppo, lavoro, decoro urbano e qualità della vita. A queste domande la politica ha il dovere di rispondere con serietà, trasparenza e unità di intenti. Lamezia Terme merita di più. Merita un’amministrazione concentrata sul futuro della città, non sulle tensioni interne. Meno parole, più fatti".