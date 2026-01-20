Lamezia, consiglieri Raso, Branca e Muraca: "Crolla palo illuminazione pubblica, servono più controlli"

Lamezia Terme - "In merito alla segnalazione del 24 luglio 2025 relativa al crollo di un lampione in via Virgilio, ad oggi si registra un nuovo e grave episodio, che conferma senza alcun dubbio una situazione di totale abbandono e mancata manutenzione dell’illuminazione pubblica cittadina". È quanto denunciano, in una nota, i consiglieri di opposizione, Marialucia Raso, Oscar Branca e Isa Muraca che, precisano: "nella giornata odierna, infatti, un ulteriore palo dell’illuminazione pubblica è crollato in via Guglielmo Marconi II Traversa, in un’area adiacente al campo sportivo Guido D’Ippolito di Lamezia Terme. Il sostegno metallico, visibilmente arrugginito, corroso e mai sottoposto a controlli strutturali, si è spezzato improvvisamente, facendo precipitare il lampione sulla carreggiata".

"Secondo le prime ricostruzioni - affermano i tre consiglieri comunali - le forti raffiche di vento notturne avrebbero semplicemente accelerato il cedimento di una struttura già compromessa, evidenziando ancora una volta come l’assenza di manutenzione preventiva renda pericolose le infrastrutture cittadine. L’impatto, da un’altezza di almeno cinque metri, ha provocato la frantumazione della lampada e del coprilampada sull’asfalto. Solo per puro caso non si registrano feriti o danni a veicoli. Ma affidare la sicurezza pubblica alla fortuna non è più accettabile. Se in quel momento fossero transitati pedoni, ciclisti o automobili, oggi si starebbe parlando di conseguenze ben più gravi".

“Non è più possibile parlare di episodi isolati o straordinari – sottolinea il gruppo consiliare –. I cedimenti dei lampioni si stanno ripetendo con preoccupante regolarità, e ciò dimostra che questa Amministrazione non sta effettuando i dovuti controlli né sull’impianto di illuminazione pubblica né sull’operato della società incaricata della manutenzione”.

Il gruppo consiliare evidenzia, inoltre, come "le segnalazioni politiche e quelle dei cittadini siano rimaste sistematicamente inascoltate, senza che siano stati avviati controlli strutturali, verifiche statiche o interventi programmati sull’intera rete di illuminazione. Ad oggi possiamo affermare con chiarezza che nessuna manutenzione cittadina risulta essere stata effettuata, nonostante i precedenti crolli e gli allarmi lanciati. Questo ennesimo incidente, avvenuto a distanza di pochi mesi dai precedenti, certifica una grave responsabilità politica e amministrativa, che non può più essere elusa. Il gruppo consiliare ribadisce la necessità di verifiche statiche immediate e capillari su tutti i pali dell’illuminazione e sui semafori cittadini, prima che l’inerzia dell’Amministrazione produca danni irreversibili. La sicurezza pubblica non può continuare a dipendere dal caso, né dall’assenza di vento o dal semplice fatto che in quel momento “non passasse nessuno”.