Lamezia, De Biase (FI): "Partito in crescita e sempre radicato nel territorio"

Lamezia Terme - "Forza Italia sempre più radicata nel territorio, come forza politica moderata, europeista, aggregativa. Su questa linea è giusto rimarcare le numerose adesioni, (ben 529) nuovi amministratori iscritti a FI in Calabria, la testimonianza, di una squadra ben guidata, che stimola fiducia politica che aggrega" è quanto si legge in una nota di Salvatore De Biase Coordinatore FI Lamezia.

"Forza Italia - precisa - si mostra come una realtà sempre più attrattiva, sia nell'azione del governo centrale e sia in quello regionale. Un partito che - si legge ancora - annovera vicinanze di nuovi amministratori, che hanno tessere di partito diverse e vogliono essere più incisivi con una squadra che lavora e ottiene risultati, non possono essere sottaciuti. Su questo percorso la politica aggregativa di questi mesi, sul tema “Radici”, ha mostrato un interesse tale, da essere copiato come modello, in tutte le regioni".

"Antecedentemente e parimenti apprezzato, lo slogan “più forte e’ Forza Italia, più fortee’ la Calabria”, anch’esso copiato e rilanciato in tutta Italia. Insomma FI della concretezza e dell’ascolto dei territori ad impronta Sud. Una squadra!! Un leader come Antonio Tajani credibile, serio, misurato, concreto, europeista, centrista e garantista. Una figura che si staglia, con un equilibrio internazionale da grandi riconoscimenti. Forza Italia è sempre più un partito in crescita, centrista, europeista e moderato, a cui destinare fiducia e attenzione".