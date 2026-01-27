Lamezia, Failla (Forza Italia Giovani): "Assumo incarico Vice Coordinatore cittadino con entusiasmo e responsabilità"

Lamezia Terme - "Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole del percorso costruito negli ultimi anni e dell’importanza di garantire continuità al lavoro avviato da Antonio Conte, oggi Vice Segretario Provinciale. Al fianco del neo‑coordinatore cittadino Giovanni Scaramuzzino, nominato venerdì 16, voglio contribuire a una presenza costante sul territorio, capace di ascoltare, proporre e sostenere chi ogni giorno si impegna nelleistituzioni comunali e regionali" è quanto si legge in una nota Filippo Failla, Vice Coordinatore Cittadino di Forza Italia Giovani.

"In questi due anni di militanza - sottolinea - ho partecipato a competizioni elettorali, convegni, momenti formativi e congressi nazionali, tra cui quello di Roma in cui abbiamo eletto Simone Leoni Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani. Sono esperienze che mi hanno arricchito e che oggi porto con me in questo nuovo ruolo. Credo profondamente che i giovani debbano trovare nella politica uno spazio di crescita e di confronto, soprattutto su temi cruciali come la salute mentale, lo sport come strumento di inclusione e prevenzione, e lo sviluppo della nostra Calabria, che è e deve continuare a essere una terra di opportunità. Il mio impegno sarà improntato sulla valorizzazione dei beni culturali e la tutela ambientale, che i giovani calabresi devono conoscere, apprezzare e portare avanti. Abbiamo idee, progetti, coraggio: qualità che tutti i giovani possono e devono mettere al servizio della comunità. Ringrazio il mio partito per la fiducia che mi ha accordato. Non deluderò le aspettative: continuerò a lavorare con la disponibilità, l’impegno e la presenza di sempre, mettendo al centro i giovani, il territorio e le sfide che ci attendono. Forza Italia Giovani continuerà a essere una casa aperta, dinamica e pronta a valorizzare il talento e l’energia delle nuove generazioni".