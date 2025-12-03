Lamezia, Forza Italia Giovani: "Soddisfazione per i traguardi raggiunti dal nostro aeroporto"

Lamezia Terme - Forza Italia Giovani Lamezia "esprime grande soddisfazione per i traguardi raggiunti dal nostro aeroporto, oggi protagonista di una crescita senza precedenti grazie alla visione e all’intraprendenza del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto".

"I record celebrati da Ryanair (5 milioni di passeggeri sulla rotta Lamezia-Milano Bergamo e 1 milione sulla rotta Lamezia-Londra Stansted) sono la conferma di un percorso virtuoso, che ha trasformato lo scalo lametino in un hub centrale per il turismo e l’occupazione in Calabria. L’abolizione dell’addizionale municipale, fortemente voluta dal Presidente Occhiuto, ha liberato energie e attratto investimenti: nuove rotte verso l’Europa, un hangar Ryanair da 15 milioni di euro, oltre 2.300 posti di lavoro sostenuti, di cui 120 altamente qualificati nel settore aeronautico. Questi risultati dimostrano la forza del centrodestra calabrese, capace di coniugare sviluppo economico e valorizzazione del territorio. Lamezia Terme, cuore della piana di Santa Eufemia e centro vitale della storica costa dei Feaci, della tradizione di Re Italo e di Federico II, si proietta oggi anche come capitale della nuova e spettacolare Riviera dei Tramonti".

"È compito dell’amministrazione comunale saper cogliere questa straordinaria occasione, rendendo la città sempre più turistica, attrattiva e competitiva. Noi giovani di Forza Italia siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte, sostenendo con entusiasmo e responsabilità il progetto di crescita avviato dal Presidente Occhiuto, da Forza Italia e dal centrodestra, per portare Lamezia e la Calabria verso una nuova stagione di sviluppo e centralità Internazionale".