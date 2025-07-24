Lamezia, Gruppo Bevilacqua su illuminazione pubblica Via del Progresso: "Presentata mozione per interventi urgenti"

Lamezia Terme - "Il Gruppo Consiliare “Gianpaolo Bevilacqua Sindaco del Popolo” ha presentato una mozione al Comune di Lamezia Terme per sollecitare interventi urgenti volti a risolvere le gravi carenze di illuminazione pubblica lungo Via del Progresso, arteria strategica per la mobilità cittadina e per i collegamenti con le principali infrastrutture di trasporto – autostrada, aeroporto e stazione ferroviaria" è quanto si legge in una nota.

"La mozione - sottolineano - evidenzia come la tratta della Strada Provinciale 86, dal Km 0+000 al Km 2+850, sia oggi teatro di pericolose criticità legate alla scarsa illuminazione, compromettendo la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, in particolare durante le ore serali e notturne. La carenza di luce non solo ha già causato numerosi incidenti – alcuni dei quali anche mortali – ma aumenta esponenzialmente la vulnerabilità di pedoni e utenti deboli della strada, incidendo negativamente anche sulla sicurezza delle aree produttive e residenziali limitrofe".

Il Gruppo consiliare chiede che "vengano adottate misure immediate per l’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, senza gravare direttamente sul bilancio comunale, grazie all’utilizzo dei fondi previsti dalla Legge Regionale 31 luglio 1987, n. 24, che destina contributi per la realizzazione di opere pubbliche. Nello specifico, l’istanza invita il Sindaco e la Giunta a predisporre tempestivamente gli elaborati progettuali e a formalizzare la richiesta di finanziamento alla Regione Calabria, così da consentire l’avvio dei lavori nel più breve tempo possibile".

"Migliorare la sicurezza di Via del Progresso – dichiarano i consiglieri del Gruppo – significa tutelare i cittadini, favorire la mobilità sostenibile e rafforzare la connessione tra centro urbano e snodi strategici. È un intervento non più rinviabile, che rientra in una più ampia visione di tutela del territorio e di benessere collettivo".