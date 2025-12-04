Lamezia, movimento giovanile Forza Italia alla seduta della Commissione Politiche Giovanili

Lamezia Terme - "Oggi il movimento giovanile di Forza Italia, guidato dal segretario cittadino Antonio Conte, ha partecipato con entusiasmo ai lavori della Commissione Politiche Giovanili, presieduta dal consigliere Carmine Villella, presso il Comune di Lamezia Terme, accompagnando la consigliera Carolina Caruso, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. La delegazione, composta da Filippo Failla, Andrea Cristiano, Pietro Greco, Simone Greco, Francesco Galati, Cristian Rizzo e Fabio Nicotera, ha dimostrato grande attivismo e dinamismo, distinguendosi per interventi brillanti e per la capacità di rappresentare al meglio le istanze giovanili del territorio" è quanto si legge in una nota.

"La seduta - spiegano - ha evidenziato la volontà di un Comune aperto alle associazioni, alla cultura, al mondo produttivo e, più in generale, all’ascolto di un territorio che manifesta con forza le proprie necessità. In questo contesto, i giovani di Forza Italia hanno ribadito il loro impegno a essere parte attiva di un percorso di crescita e innovazione per la città. La consigliera Caruso ha rivolto un benvenuto ai presenti e un ringraziamento all’Ente Nazionale per il Microcredito, sottolineando l’importanza del progetto “Yes, I Start Up Calabria” come strumento concreto di fiducia e opportunità per i giovani. Ha rimarcato come Lamezia, con le sue potenzialità strategiche e culturali, possa diventare un polo di attrazione per l’imprenditoria innovativa, se sostenuta da strumenti adeguati e da un’amministrazione capace di facilitare i processi. I giovani di Forza Italia hanno espresso soddisfazione per aver affiancato la consigliera Caruso e per aver contribuito attivamente ai lavori della commissione, confermando il loro ruolo di protagonisti sul territorio e la volontà di distinguersi per qualità, presenza e spirito di servizio. Non capita tutti i giorni, infatti, di vedere un movimento giovanile così attivo e presente, che si contraddistingue positivamente per competenza e serietà, evidentemente ben coordinato da quando è stato fondato lo scorso anno".