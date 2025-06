Lamezia, nasce il nuovo direttivo di Base Popolare in città

Lamezia Terme - "Si è svolto nei giorni scorsi a Lamezia Terme un incontro di primaria importanza per Base Popolare e con nuove prospettive per la politica lametina, nel corso dello stesso è nato il nuovo direttivo del partito. L’evento, oltre alla presenza di sostenitori e iscritti, ha visto la partecipazione del Coordinatore Regionale Vincenzo Arnone e di quello lametino Vincenzo Nicotera, che hanno aperto i lavori e guidato la discussione. Al primo punto dell’ordine del giorno la nomina del nuovo direttivo lametino, la scelta è caduta sull’imprenditore Gianluca Paola, Attività Produttive; l’architetto Vincenzo Bartoletta, Territorio e Ambiente; la professoressa Giusy Cavallaro, Economia e Turismo; il dottor Enzo Serrao, Sanità e Fragilità; il preside Lorenzo Benincasa, istruzione e formazione professionale; la psicologa Maddalena Bartoletta, Disagio e Politiche giovanili; l’imprenditrice Laura Spitalieri, Agricoltura e Artigianato. Gli stessi affiancheranno il coordinatore cittadino Vincenzo Nicotera nel percorso lametino di Base Popolare" è quanto si legge in una nota del Coordinamento cittadino Base Popolare.

"Gli incarichi - precisano - sono stati affidati per ambiti nel rispetto primario dell’equità capace di consentire uno sviluppo sociale, culturale e politico sostenibile, indiscusso valore di Base Popolare. Il percorso che il partito intende portare avanti, spinge ad essere una figura di tutela del cittadino, ma anche di supporto per il sindaco e per la nuova amministrazione. Tutto ciò nel rispetto della propria identità che lo colloca al centro del panorama partitico, con la missione di provare a garantire un equilibrio tra rappresentanza politica, welfare e coesione sociale. La discussione è proseguita evidenziando l’esigenza di dare una particolare attenzione alle attività del Terzo Settore da sempre sentinella sul territorio in merito alle esigenze sociali, sanitarie, economiche e culturali, e allo stesso bisogna far riferimento per confrontarsi con l’esperienza e la conoscenza dell’ambito".

"Il coordinatore cittadino Vincenzo Nicotera ha sottolineato proprio l’importanza della collaborazione tra Base Popolare e il Terzo Settore, per la programmazione e la co-progettazione di iniziative a sostegno della comunità. “L’esperienza e la conoscenza degli enti del Terzo Settore sono un prezioso bagaglio dal quale la politica non può prescindere - ha affermato Nicotera – se vuole dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini che se pur per primi sono economici, sanitari e sociali, non sono solo questi e gli enti Terzo settore a Lamezia sono variegati, con realtà di vario livello, alcune forti e radicate. È nostra volontà avere un sereno confronto con chi li rappresenta”. Il coordinatore regionale, l’imprenditore Vincenzo Arnone, ha concluso l’incontro apprezzando i propositi e la volontà del nuovo direttivo, portando l’esempio e l’esperienza di alcuni luoghi non solo calabresi, dove Base Popolare e più forte, sottolineando l’apporto costruttivo, coraggioso e innovativo che il partito sta riuscendo a dare. Arnone ha sostenuto che: “Lamezia può diventare un punto di riferimento per far conoscere meglio la forza politica che differenzia questo nuovo partito, il quale è capace di recuperare i profondi valori della democrazia integrandosi nella vita quotidiana, nell’oggi - Il coordinatore regionale ha concluso dicendo che - Base Popolare è l’ascolto delle istanze dei lavoratori, degli agricoltori, degli impiegati pubblici, degli enti del Terzo settore, insomma della “Base”. Vogliamo poter rappresentare le istanze locali anche in un orizzonte nazionale. La concretezza di questi valori è il faro per essere quell’area politica che punta su sussidiarietà, solidarietà, libertà di pensiero, uguaglianza, cultura e innovazione”.