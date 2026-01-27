Lamezia, Presidente Consiglio comunale Grandinetti: "Bene incontro in Comune con Princi"

Lamezia Terme - "Nelle vesti di Presidente del Consiglio comunale, esprimo un sentito apprezzamento per la presenza a Lamezia Terme dell’on. Giusi Princi nella giornata del 26/1/26, nel consiglio comunale di Lamezia. Ringrazio i sindaci intervenuti, i dirigenti scolastici, i vari rappresentanti sindacali, le associazioni, le Pro Loco e tutti coloro che hanno partecipato all’incontro" è quanto afferma in una nota Maria Grandinetti Presidente del Consiglio comunale di Lamezia.

"Particolare interesse - sottolinea - ha suscitato l’iniziativa “Europa a casa”, un servizio innovativo che rende le opportunità dell’Unione Europea più comprensibili e accessibili a cittadini, giovani, imprese, enti locali e associazioni, con un’attenzione specifica al Sud e alla Calabria. Attraverso la piattaforma www.europaacasa.eu, è possibile consultare in modo semplice e aggiornato i bandi europei attivi, suddivisi per tematiche e categorie, con il supporto di esperti in europrogettazione e un servizio di accompagnamento dedicato. Una presenza importante, quella dell’on. Princi, che rappresenta un concreto valore aggiunto per una progettazione europea utile allo sviluppo della Calabria e del nostro territorio".