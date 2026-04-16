Lamezia, RSU del comune: "Sindaco instauri dialogo costruttivo con dipendenti"

Lamezia Terme - "Apprendiamo con stupore e profondo sconcerto, l'ennesimo attacco gratuito nei confronti dei dipendenti, da parte del sig. Sindaco, contenuto in un articolo di stampa del 14 aprile, nel quale, tra le varie tematiche affrontate, si parla degli uffici come coloro che “hanno rallentato l'attività” e di una una macchina amministrativa che è quella che sta dando più problemi". Così dalle RSU del comune di Lamezia.

In qualità di RSU esprimiamo "fermo dissenso su toni e contenuti di tali affermazioni, ritenendole inique, generalizzanti e lesive della dignità dei dipendenti dell'Ente, da parte di chi, evidentemente, non ha contezza e rispetto dei sacrifici che giornalmente vengono fatti per tenere in piedi la macchina amministrativa. Riteniamo che le parole del sindaco offendano la professionalità di chi quotidianamente, tra mille difficoltà e forti carenze di organico, problema atavico del nostro ente, lavora per garantire i servizi ai cittadini con sacrifici ed abnegazione, così come fanno gli eccellenti Cardiochirurghi dei nostri ospedali".

Dalle Rsu ritengono altresì che "scaricare gratuitamente colpe sulla struttura burocratica, in assenza di un qualsiasi confronto che, a quasi un anno dall’insediamento dell’Amministrazione, si è risolto in un singolo incontro con la RSU, sia un modo per eludere responsabilità della direzione politica e amministrativa di coloro i quali sono alla guida dell’ente. La RSU, atteso l’annunciato “riassetto di tutta la macchina amministrativa”, chiede al sig. Sindaco se il budget previsto per il fabbisogno di personale, verrà a questo punto interamente utilizzato per le assunzioni 2026 di personale dipendente o dovrà fare i conti con le paventate nomine esterne? L’enfatizzata ristrutturazione, su quali basi e con quali risorse umane verrà posta in essere…? Ricorreremo anche in questo caso, come già sperimentato in sanità, a personale proveniente dall'estero? O nella peggiore delle ipotesi assisteremo al dirottamento delle già esigue risorse disponibili verso altre finalità? Ricordiamo che ad oggi, i dipendenti del Comune di Lamezia Terme, qualora l’Amministrazione non ne fosse a conoscenza o lo avesse dimenticato, sono pari a 198 unità, a fronte di un fabbisogno previsto dal PIAO pari a n°411 unità".

A conti fatti, conclude la nota "la parte amministrativa è garantita da circa 165 dipendenti che quotidianamente, per primi, si confrontano con tale oggettiva situazione deficitaria, subendone le conseguenze. La RSU nel ribadire, ancora una volta, la disponibilità ad instaurare un dialogo costruttivo tra Uffici ed Amministrazione, auspica che affermazioni come quelle riportate, altamente lesive della dignità dei dipendenti, facciano posto a un reale e costruttivo lavoro di miglioramento della macchina amministrativa nell'interesse di tutti, dipendenti e cittadini".