Lamezia, segreteria provinciale di FI nomina Danilo Greco vicesegretario con delega per la città

Lamezia Terme - La segreteria provinciale di Forza Italia ha nominato vicesegretario con delega per la città di Lamezia Terme l’avvocato Danilo Greco. "La nomina - fanno sapere - è stata condivisa in piena sintonia dal segretario provinciale Marco Polimeni e dal vicesegretario regionale Emanuele Ionà, entrambi rappresentanti del collegio Calabria centrale in Consiglio regionale. Giovane imprenditore e militante azzurro di lungo corso, Greco potrà rafforzare l’azione di radicamento di Forza Italia che, anche sul territorio lametino, ha già dimostrato quanto possa essere incisiva contribuendo, come primo partito alle ultime elezioni regionali, alla riconferma del Presidente Occhiuto".

