Lamezia, visita istituzionale di Saullo e Montuoro all’ospedale: “Focus su fibromialgia e nuovi investimenti”

Lamezia Terme – Ieri mattina il consigliere comunale di Lamezia Terme Alessandro Saullo (Fratelli d’Italia) ha effettuato, insieme all’assessore regionale Antonio Montuoro, una visita istituzionale presso l’ospedale cittadino. Nel corso dell’incontro è stato visitato l’ambulatorio di Terapia del dolore ove vengono trattati tutti i tipi di dolore acuto e cronico con l’ausilio di tecniche innovative.

"Grazie alla dedizione e competenza del personale, nell’anno 2025 - si legge nella nota - sono state effettuate circa 7000 prestazioni. L’ambulatorio, inoltre, grazie ad un progetto regionale con finanziamenti del ministero della Salute potrà incrementare il trattamento di pazienti affetti da fibromialgia. Questa è una patologia complessa, ancora da definire sotto il profilo eziopatologico, e pertanto difficile risulta essere l’approccio diagnostico - terapeutico. La fibromialgia, come risulta dal registro nazionale, colpisce circa due milioni di italiani con prevalenza di sesso femminile in età compresa fra i 25-55 anni, con gravi ripercussioni nella vita lavorativa e di relazione, come presente in recenti evidenze scientifiche. Ad accogliere la delegazione istituzionale, il commissario dell’Asp di Catanzaro, generale Battistini, la dottoressa Monardo, direttore dell’Unità operativa di Rianimazione, il dottore Bonadio, responsabile dell’ambulatorio, i medici Marcello Mura, Mariateresa Caruso e Adele Graziano, e le infermiere professionali Maria Teresa Lucia, Luigina Durante ed Elvira Gatto, da tempo impegnati con professionalità e dedizione nella presa in carico dei pazienti affetti da fibromialgia. L’ambulatorio rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale per moltissimi pazienti, molti dei quali provengono da tutta la regione. Nonostante la fibromialgia sia ormai di fatto riconosciuta come patologia, ad oggi non esiste ancora a livello nazionale un pieno e strutturato riconoscimento codificato. Questo rende ancora più significativo il lavoro svolto dall’ospedale di Lamezia Terme, che si pone come precursore nella diagnosi e nella cura di una malattia tanto diffusa quanto complessa. L’ambulatorio lametino è infatti uno dei pochissimi attivi in Italia dedicati specificamente a questa patologia".

Importante novità, fanno sapere "riguarda inoltre il potenziamento tecnologico della struttura: è in via di definizione una gara da 150 mila euro per l’acquisto di diversi macchinari e strumenti necessari al completamento, sotto il profilo tecnologico, dell’ambulatorio. Un investimento significativo che consentirà di migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni e l’efficacia diagnostica e terapeutica. Sempre con riferimento all’area della Terapia intensiva, si è parlato della recente apertura del nuovo modulo di Terapia intensiva fornito dalla Struttura commissariale per il contrasto alla pandemia e ora divenuto patrimonio dell’Azienda; il modulo di degenza è ubicato in prossimità della struttura in costruzione per le malattie infettive e garantisce standard tecnologici e infrastrutturali all’avanguardia. Durante la visita è stato fatto anche il punto sulla situazione del Pronto soccorso, che ad oggi può contare su un organico composto da 23 medici, 35 infermieri e 13 operatori socio-sanitari (Oss). Un dato che testimonia l’impegno nel garantire la piena operatività di un reparto strategico per la gestione delle emergenze e per la sicurezza sanitaria del territorio".

“È fondamentale – ha dichiarato il consigliere Alessandro Saullo – sostenere concretamente la sanità del nostro territorio. L’attività dell’ambulatorio di fibromialgia dimostra come nel nostro ospedale siano presenti professionisti validi e capaci di dare risposte concrete ai cittadini. L’ospedale di Lamezia rappresenta sempre più un presidio essenziale non solo per la città, ma per l’intera area centrale della Calabria, strategico per la vicinanza a tutte le principali vie di comunicazione. Desidero inoltre ringraziare l’assessore regionale Antonio Montuoro per la costante attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per la vicinanza istituzionale alla sanità lametina. Continueremo a lavorare affinché vengano assicurati strumenti, risorse e riconoscimenti adeguati a servizi così importanti per i cittadini”.

La visita, conclude la nota "si inserisce in un percorso di attenzione istituzionale verso la sanità locale, con l’obiettivo di monitorare le attività in corso e sostenere ogni iniziativa volta al miglioramento dell’offerta sanitaria per la comunità".