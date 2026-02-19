Lamezia, torna a riunirsi il Consiglio comunale per deliberare l’adesione al capitale Sorical

Lamezia Terme – Torna a riunirsi il Consiglio comunale, convocato dal presidente Maria Grandinetti domani in prima convocazione alle ore 11 ed eventualmente sabato 21 in seconda convocazione. In primo piano e al centro dei lavori dell’assemblea cittadina, non il bilancio che ancora deve passare dall’esame di valutazione della Giunta comunale, bensì l’adesione del Comune al capitale sociale della Sorical. Da tempo, infatti, le amministrazioni hanno avviato il processo di adesione al capitale sociale di Sorical, trasformando la società in un gestore pubblico del servizio idrico integrato. Anche Lamezia potrà diventare azionista a titolo gratuito, come stabilito dal commissario straordinario dell'Arrical (Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria). Il Comune di Reggio Calabria è stato il primo a formalizzare l'ingresso, trasferendo azioni della società all'ente reggino a settembre 2025. La Regione Calabria ha precedentemente acquisito le azioni detenute dai privati, ponendo fine alla liquidazione e strutturando Sorical come società interamente pubblica.

