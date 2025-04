Lamezia, ultimi atti del Consiglio comunale uscente: l'8 aprile si vota una variazione del Bilancio di previsione

Lamezia Terme - Ultimi atti della consiliatura lametina prima delle elezioni per il rinnovo della massima Assemblea cittadina. Tornerà a riunirsi infatti martedì 8 aprile alle ore 11 in prima convocazione, e mercoledì 9 in seconda alle ore 12, il Consiglio comunale con all'ordine del giorno 20 punti. L'ordine del giorno della seduta convocata dal presidente, Giancarlo Nicotera prevede nello specifico la proposta di adesione alla centrale unica di committenza (Cuc) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l'approvazione dello schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra Comune e Cuc”; poi la proposta di deliberazione sulla variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2025 in esercizio provvisorio.

Applicazione avanzo - Proposta di ratifica al Consiglio comunale"; la proposta di deliberazione per l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale"; la proposta di deliberazione dello schema di Convenzione in attuazione tra il Comune di Lamezia Terme e le società cooperative a responsabilità limitata "Lamezia 1974" e "Primavera 1974"; la proposta di deliberazione per approvare la Convenzione "Universal Touring Srl. Cessione di aree al fine dell'utilizzo di diritti edificatori”; proposta di deliberazione per l'approvazione del Regolamento comunale per l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione per edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi”; proposta di deliberazione avente ad oggetto "Pnrr M5C2I2.3 (PINQua)-Approvazione degli elaborati integrativi dei progetti definitivi degli interventi individuati dai Cup; la proposta di deliberazione per la Convenzione tra il Comune di Lamezia Terme e l'Aterp; la proposta di deliberazione per l'approvazione differimento dei termini di scadenza per l'invio dei pagamenti relativi alla Tari per l'annualità 2025 ”. Infine, il resto dell'ordine del giorno che prevede 11 punti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.