Lamezia, accordo di collaborazione tra Centro Mobilitazione Corpo Militare Calabria e il Comitato locale della Croce Rossa

Da sinistra: Simone Isabella Valenzi, Andrea Parise, Silvestro Passarelli, Luigi Gagliardi

Lamezia Terme - Un incontro strategico di collaborazione tra il Centro di Mobilitazione del Corpo Militare Calabria e il Comitato locale CRI di Lamezia Terme si è svolto, ieri, nella sede dell'associazione filantropica. L’incontro ha registrato la partecipazione del Comandante del Centro di Mobilitazione Calabria, Capitano Silvestro Passarelli e del Presidente del Comitato locale lametino della Croce Rossa Italiana (CRI), avvocato Andrea Parisi. All’appuntamento ha partecipato anche Luigi Gagliardi, responsabile dell’Ufficio Soci e Motorizzazioni della CRI, il quale ha sottolineato l’importanza del dialogo tra le istituzioni coinvolte.

L’incontro, descritto come estremamente fruttuoso dai partecipanti, ha visto la definizione di accordi mirati a rafforzare la reciproca collaborazione tra il Centro di Mobilitazione e il Comitato CRI di Lamezia Terme. La sinergia tra le due realtà si pone come elemento cruciale per affrontare con maggiore efficacia le sfide operative, garantendo un coordinamento rapido e mirato nell’interesse della comunità.

"Unire le forze è essenziale per superare le criticità e centrare gli obiettivi prefissati," ha dichiarato il Capitano Passarelli, ribadendo l’importanza di una strategia condivisa che valorizzi le competenze specifiche di ogni componente. Da parte sua, l’avv. Andrea Parisi ha sottolineato come il lavoro di squadra possa fare la differenza, soprattutto in un contesto come quello attuale, dove l’ottimizzazione delle risorse è fondamentale. Tra i punti discussi, particolare attenzione è stata rivolta alla pianificazione operativa e alla gestione delle emergenze, ambiti in cui la collaborazione rappresenta un modello virtuoso da replicare. Non sono mancati accenni a futuri progetti condivisi, mirati al rafforzamento del tessuto sociale e al supporto delle fasce più vulnerabili della popolazione.

“L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo costruttivo che segna un ulteriore passo avanti nel consolidamento dei rapporti tra il Centro di Mobilitazione Calabria e il Comitato lametino della Croce Rossa Italiana – affermano - Un esempio concreto di come l’unione di intenti possa trasformarsi in azioni efficaci per il bene comune”.