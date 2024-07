Assalito da sciame di vespe su spiaggia a Crotone, muore 47enne: indagini

Crotone - Un uomo di 47 anni, di nazionalità ucraina, è morto a Crotone. L'uomo si trovava sulla spiaggia libera nella zona sud, quando è stato assalito da uno sciame di vespe. L'uomo che, a quanto pare sapeva di essere allergico, ha tentato di sfuggire agli insetti, fuoriusciti da un nido situato nella vicina vegetazione, lanciandosi in acqua dove, però, è morto. Difficile anche il recupero del cadavere per la presenza delle vespe che hanno punto anche i primi soccorritori.

Inutile l'arrivo dell'elisoccorso che era pronto al porto di Crotone. Sul posto è intervenuto il personale del 118, della Questura e dei Vigili del fuoco. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri. La vittima era un ingegnere che era solito spostarsi per lavoro in diversi paesi Europei e che aveva deciso di trascorre a Crotone un breve periodo di vacanza da alcuni suoi familiari che risiedono nella città calabrese.

L'ipotesi è che l'uomo sia morto per un infarto o arresto cardiaco causato dalla paura di essere assalito

Non sono state le punture dello sciame di vespe a causare la morte del 47enne ingegnere ucraino deceduto ieri sulla spiaggia di Crotone. Lo hanno reso noto i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto ieri pomeriggio nel tratto di spiaggia libera di viale Magna Grecia. L'ispezione del cadavere, infatti, non ha rinvenuto alcuna puntura di insetto sul corpo del turista ucraino: l'ipotesi è che l'uomo sia morto per un infarto o un arresto cardiaco causato dalla paura di essere assalito dallo sciame sapendo di essere allergico.

Questa mattina, intanto, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, ha disposto l'interdizione del tratto di spiaggia dove ieri è avvenuta la morte dell'ingegnere ucraino. L'ordinanza di divieto di uso della spiaggia è stata decisa a seguito di una nota del comando provinciale dei Vigili del fuoco che informava il Comune dell'impossibilità di procedere ad una completa bonifica degli insetti "poiché gli imenotteri stazionavano lungo il tratto di spiaggia avendo praticato dei fori nella sabbia". L'interdizione della spiaggia, che domenica mattina è stata sorvegliata da alcune pattuglie della polizia locale, continuerà per l'intera durata delle operazioni di bonifica da parte di personale specializzato.