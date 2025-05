La Supercoppa è biancoverde: la Vigor Lamezia si laurea campione di Calabria

Lamezia Terme – La Vigor Lamezia batte nella finalissima la Virtus Rosarno e si aggiudica, per la prima volta nella sua storia, la Supercoppa di Regione. A decidere l’ultimo atto del triangolare un tocco sottomisura di Spanò al 9’ della ripresa e un gran destro di Amendola al 13’. Biancoverdi, dunque, che si laureano campioni di Calabria facendo valere la differenza di categoria e il fattore “Guido D’Ippolito”. In precedenza, nel match inaugurale, la Virtus Rosarno era riuscita ad avere la meglio, di misura, sul Trebisacce, poi sconfitto in rimonta per 3-2 dai ragazzi di Rosario Salerno (doppietta Fioretti e ancora Spanò).

Gara 1

Trebisacce – Virtus Rosarno

Cronaca

Primo tempo

2’ Primo squillo Trebisacce con un calcio di punizione di Furiato sopra la traversa

12’ Errore in disimpegno di Sbrissa, si inserisce Raso che non riesce a imprimere la necessaria forza al pallone in equilibrio precario

17’ Altro calcio piazzato insidioso di Furiato, Stillitano controlla

24’ Furiato impegna ancora Stillitano da calcio piazzato, il portiere respinge in tuffo

Secondo tempo

14’ Virtus Rosarno in vantaggio. Cross di Jibou per Lopez che di piatto infila Patitucci

22’ Calcio d i punizione da posizione defilata di Leonori J., Stillitano si salva in angolo

Trebisacce – Virtus Rosarno 0-1

Marcatori: 14’st Lopez

TREBISACCE: Patitucci, Rodriguez, Curatelo, Heredia Juan, Granata (17’st Lamberti), Sbrissa, Leonori A., Castro, Rivainera (8’st Badibanga), Furiato (22’st Filadoro), Leonori J.

A disp. Armentano, Stamati, Heredia Jeremias, Pugliese, Kabran

All. Malucchi

VIRTUS ROSARNO: Stillitano, Faurs, Misale, Napoli, Stramodimola (2’st Condello), Esperon, Raso, Guerrisi, Scarcella (8’st Jibou), Lopez (25’st Micimelli), Corrao (8’st Lugin)

A disp. Lepera, Alvarez, Hilal, Grimi, Rughezza

All. Panarello

Arbitro: Tursi di Rossano

Assistenti: Frascà di Locri e Basile di Vibo Valentia

Note: Angoli 3-0; Ammoniti: Esperon, Guerrisi,

Rec. 3’ e 4’

Gara 2

Trebisacce – Vigor Lamezia

Primo tempo

3’ Trebisacce in vantaggio. Tiro senza grosse pretese di Leonori J. che termina in rete con la complicità di un colpevole Iannì

8’ Raddoppio Trebisacce. Lancio per Furiato sul filo del fuorigioco, il fantasista entra in area e salta Iannì che lo stende. Calcio di rigore che lo stesso numero 10 trasforma con un pregevole colpo sotto

12’ La Vigor accorcia le distanze. Cross di Spanò respinto da Patitucci, Fioretti ribadisce in rete da pochi passi

15’ Furiato sfiora la doppietta con un diagonale fuori di poco

16’ Pari Vigor. Tiro-cross di Trentinella che scavalca Patitucci e si stampa sulla traversa, la palla carambola addosso a Fioretti e termina in rete per il 2-2 biancoverde

18’ Fioretti a caccia della tripletta, chiude Patitucci

Secondo tempo

5’ Ci prova Leonori J., palla alta

7’ Invenzione di Ferrara per Trentinella chiuso in angolo dalla tempestiva uscita di Patitucci

20’ Sorpasso Vigor. Berbardi pesca sul secondo palo Spanò che beffa Patitucci di testa

28’ Punizione di Castro deviato in angolo da un grande intervento di Iannì

Trebisacce – Vigor Lamezia 2-3

Marcatori: 3’ Leonori J., 9’ rig. Furiato, 13’ e 16’ Fioretti, 20’st Spanò

TREBISACCE: Patitucci, Heredia Juan, Granata (1’st Stamati), Sbrissa, Leonori A. (8’st Kouame), Castro, Furiato (11’st Rivanera), Leonori J., Badibanga (21’st Pugliese), Lamberti, Filadoro (17’st Ferraro)

A disp. Armentano, Heredia Jeremias, Rodriguez, Curatelo

All. Malucchi

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Morelli, Matacera, Trentinella (11’st Padin), Ruano, De Nisi, Rodriguez (8’st Curcio V.), Ferrara, Fioretti (19’st Vitelli), Condemi (11’st Bernardi), Spanò (21’st Curcio A.)

A disp. Sicilia, De Fazio, Amendola, Scalon

All. Salerno

Arbitro: Tursi di Rossano

Assistenti: Frascà di Locri e Basile di Vibo Valentia

Note: Angoli 3-3; Ammoniti: Iannì, Rodriguez

Rec. 4’st

Gara 3

Vigor Lamezia – Virtus Rosarno

Cronaca

Primo tempo

13’ Cross di Cosenza per la testa di Padin, palla fuori

24’ Catania è costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco per un colpo alla testa. Al suo posto Bernardi

Secondo tempo

9’ Vigor in vantaggio. Padin sfonda a sinistra e serve Spanò che appoggia in rete per l’1-0 biancoverde

13’ Raddoppio Vigor. Break di Amendola che si invola verso la porta e lascia partire un destro imparabile sotto l’incrocio

Vigor Lamezia – Virtus Rosarno 2-0

Marcatori: 9’st Spanò, 13’st Amendola

VIGOR LAMEZIA: Sicilia, Amendola, De Fazio, Cosenza, Scalon, Ruano, Curcio V. (12’st Rodriguez), Chririco (8’st Curcio A.), Padin (15’st Fioretti), Vitelli (8’st Spanò), Catania (27’st Bernardi)

A disp. Diano, De Nisi, Ferrara, Trentinella, Matacera

All. Salerno

VIRTUS ROSARNO: Stillitano, Micimelli, Misale, Faurs (12’st Corrao), Morgante, Giofre (19’st Scarcella), Raso (11’st Napoli), Guerrisi, Alvarez, Lopez, Lugli

A disp. Galletta, Esperon, Stramodimola, Condello, Jibou, Rugnetta

All. Panarello

Arbitro: Tursi di Rossano

Assistenti: Frascà di Locri e Basile di Vibo Valentia

Note: Angoli 2-3; Rec. 4’ e 3’

Francesco Sacco

Gara 1: Trebisacce - Virtus Rossano

Gara 2: Trebisacce – Vigor Lamezia