Tre ori, un argento e un bronzo per atleti lametini al trofeo interregionale di kickboxing di Reggio

Reggio Calabria - Il palapentimele della città di Reggio Calabria ha ospitato il trofeo interregionale di kickboxing che ha coinvolto atleti da tutto il sud Italia. A difendere i colori lametini, il team Budokai dell’Ass. Marconi Fitness club capitanato dal M. De Sando accompagnato dall’allenatrice Caparello Julia. Il team è stato tra i protagonisti della giornata, portando a casa 3 ori, un argento e un bronzo.

Nei 65 kg Simone Mendicino ha dominato tutti gli incontri della sua categoria, finale compresa, aggiudicandosi il primo premio. Nei 55 kg femminili Adriana Torcasio e Ilenia Critelli hanno sbaragliato tutte le opponenti ritrovandosi in finale, vinta poi dalla Torcasio che si piazza al primo posto lasciando il secondo gradino del podio a Critelli.

Primo posto anche per Mario Gattini che vince per abbandono nella sua categoria (50 kg) , si cimenta nella categoria più pesante (60 kg) dove si aggiudica il terzo posto. Giornata sfortunata invece per Marcello Giorgio (75 kg) che con una prestazione sottotono perde al primo match. I tecnici fanno sapere in una nota che "sono molto soddisfatti della stagione appena trascorsa che ha visto conquistare ai suoi atleti numerosi titoli".