Auto in fiamme su A2 tra Pizzo e Sant'Onofrio, illeso conducente

Vibo Valentia - Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti sull'Autostrada A2 del mediterraneo, nella serata di mercoledì, sulla corsia Sud tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio per l'incendio di un'auto in transito.
Il conducente di una Peugeot 107 alimentata a gasolio, accortosi di un malfunzionamento della vettura, accostava a bordo corsia scendendo velocemente mentre l'incendio divampava dal motore. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto all'estinzione dell'incendio ed alla messa in sicurezza dell'area interessata anche dallo sversamento di gasolio dovuto alla rottura del serbatoio del veicolo. Durante le operazioni di estinzione il traffico veicolare direzione Sud è stato temporaneamente interrotto.
