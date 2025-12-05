Banditi sfondano farmacia a Tropea con un’auto rubata, bottino minimo: indagini

Tropea - Hanno sfondato la porta d'ingresso con un'auto rubata e hanno prelevato le casse automatiche situate all'interno. E' la rapina portata a termine la notte scorsa alla farmacia centrale di piazza Vittorio Veneto a Tropea. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati due uomini col volto travisato. I due, dopo avere sfondato la porta d'ingresso si sono introdotti nei locali asportando le casse. Il bottino, tuttavia, è risultato minimo: la maggior parte dell'incasso era stato prelevato dal titolare alla chiusura, lasciando nelle casse solo poche decine di euro. Il sistema di allarme è scattato immediatamente dopo l'irruzione, costringendo i malviventi a fuggire in tutta fretta. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate nel locale e nelle aree adiacenti. Le immagini sono già state acquisite dai carabinieri della Stazione di Tropea supportati da quelli del Nucleo operativo e radiomobile dell'omonima Compagnia e potrebbero fornirei indicazioni utili per identificare gli autori della rapina.

