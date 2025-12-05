Sedicenne in prognosi riservata dopo scontro auto-motociclo a Reggio, sequestrati i veicoli

Reggio Calabria - Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in prognosi riservata al Gande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto, nei giorni scorsi, nel quartiere di Ravagnese di Reggio. Il sinistro è avvenuto di sera quando un autoveicolo ed un motociclo si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo radiomobile della Polizia Locale, guidate dal comandante Salvatore Zucco, che hanno avviato ogni attività utile alla ricostruzione della dinamica.

Nell'impatto il sedicenne ha riportato gravi ferite e, nel momento dell'incidente, stava guidando senza patente un motociclo con la revisione scaduta da oltre 10 anni. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per il motociclo è stato disposto anche il fermo amministrativo a causa dell'assicurazione scaduta.