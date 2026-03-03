Controlli antidroga della Polizia, a Gizzeria trovati oltre 38 kg di hashish sulla spiaggia

Catanzaro - La Polizia di Stato ha ulteriormente intensificato i controlli nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con servizi mirati sia lungo il litorale sia nelle aree ritenute più sensibili. Le operazioni, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, sono state condotte, con il supporto delle unità cinofile di Vibo Valentia e Napoli, dal personale della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido e hanno consentito di conseguire significativi risultati sul territorio.

A Gizzeria sono stati rinvenuti oltre 38 kg di hashish, contenuti in un pacco recuperato sulla riva del mare al cui interno gli operatori di Polizia hanno rinvenuto 360 panetti di droga.

A Catanzaro, invece, a seguito di meticolose ed accurate perquisizioni, sono stati sequestrati oltre 97 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish ed un bilancino di precisione; è stata effettuata una segnalazione amministrativa alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente e, infine, è stato arrestato un uomo poiché, presso la sua abitazione, sono stati trovati circa 43 gr. di marijuana e 67 gr. di hashih, nonché bilancini di precisione e materiale da frazionamento della sostanza. Inoltre, nel medesimo luogo è stata rinvenuta una pistola “a salve” e 46 cartucce compatibili con tale arma.

Prosegue senza sosta l’azione della Polizia di Stato al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire la commissione dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di gravi delitti, come lo spaccio di sostanze stupefacenti, che rappresenta una delle piaghe sociali più allarmanti soprattutto tra le giovani fasce d’età.