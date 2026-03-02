La Sideco Basketball Lamezia sfiora l’impresa contro la prima in classifica scuola Basket Viola: 72-66 al Pala Archi di Reggio

Sideco Basketball Lamezia (Ph Gatto)

Lamezia Terme - È stato un Davide contro Golia con un esito sì diverso, ma caratterizzato dalla soddisfazione di aver giocato con forza, concentrazione, passione e correttezza. La Sideco Basketball Lamezia, nella ventesima giornata del campionato di DR1 tenutasi domenica 1 marzo, ha ceduto di soli 6 punti ai padroni di casa della Scuola Basket Viola, al Pala Archi di Reggio Calabria. 72-66 il punteggio sul tabellone. "Siamo riusciti a mettere in campo tutto ciò che abbiamo fatto durante gli allenamenti di queste settimane – ha detto coach Piccione. Tutti i ragazzi, dentro e fuori dal campo, sono stati molto bravi dando davvero l’anima. Le note negative le rivolgo sull’inizio della gara in cui abbiamo subito un 7-0. Dobbiamo partire meglio. Inoltre, abbiamo avuto delle difficoltà quando gli avversari sono passati a difendere a zona. Possiamo gestire meglio e migliorare in attacco".

Dopo aver perso la gara di andata 59-81 per la Sbv, tenutasi a dicembre, i lametini sono scesi nel campo reggino più uniti che mai con la voglia non solo di provare a vincere, ma soprattutto di giocare il miglior basket possibile. E ci sono riusciti. La vittoria è stata sfiorata e in una partita che, già dal parziale, ha mostrato la forza compatta, il gioco di squadra e il pressing costante su ogni palla della Sideco.

"All’andata avevamo perso di 22 punti, oggi di 6, vuol dire che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare perché solo così possiamo migliorare. La partita è stata però anche molto concitata, innervositasi quando non era necessario perché era davvero una bella partita ed è stato un peccato" conclude Piccione.

Infatti, una segnalazione che non si vorrebbe però mai leggere né vedere su nessun campo da gioco, è relativa ad alcuni episodi di eccessivo e alto nervosismo creatisi verso la fine della partita, tra il terzo e il quarto tempo. Episodi che hanno riguardato parole insensate e totalmente fuori luogo - seguite anche da gesti poco consoni - tra giocatori, tra arbitri e giocatori, tra giocatori e pubblico. Episodi che, come società, sono da condannarsi fermamente non considerandoli né sportivi e né civili. E per i quali si spera che si possa lavorare insieme, da ora in avanti, verso una sana sportività.

Nonostante tutto questo, la partita della Sideco è stata corale: da sottolineare le ottime prove dei lametini Molinaro (29), top scorer dell’intera gara, e Lazzarotti (13) in doppia cifra, assieme all’intera squadra che non ha mai smesso di lottare. E, per questo, c’è da andarne fieri.

Prossima e ultima gara di regular season: Sideco Basketball Lamezia vs Vis Reggio Calabria, domenica 8 marzo ore 19.30, PalaGatti di Lamezia Terme.

Scuola Basket Viola vs Sideco Basketball Lamezia 72-66 (21-20, 14-23, 18-14, 19-9)

Scuola Basket Viola: Sorbara 17, Gadabadze, Smorto 24, Neri, Nucera 3, Corsaro 2, Iannò, Bayoud 11, Votano, Arcuri, Rizzieri 15, Barreca. All. Motta.

Sideco Basketball Lamezia: Cerra 3, Vescio 2, Molinaro 29, Antonicelli 8, Bova S. 3, Diano, Bova L., Verso, Lazzarotti A. 13, Lazzarotti R., Mazzei 8, Bosone. All. Piccione. Ass. Mammoliti.