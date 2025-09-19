Coppia perse la vita in un frontale nel Reggino, arrestato 54enne per omicidio stradale aggravato

Reggio Calabria - Un arresto dopo uno scontro frontale di due auto in provincia di Reggio Calabria il 2 agosto scorso. La polizia ha arrestato un uomo di 54 anni di Rosarno che deve rispondere di omicidio stradale aggravato. Più di un mese fa, lungo la Strada Provinciale che collega Rosarno a San Ferdinando, intorno alle ore 21, diversi automobilisti chiamarono il Numero Unico di Emergenza per segnalare un grave incidente stradale tra vetture. Nonostante i tentativi immediati di soccorso da parte dei poliziotti, per i due occupanti di una macchina proveniente da Rosarno, una coppia di coniugi, non c’è stato nulla da fare. La terza persona coinvolta nel sinistro, invece, ha riportato traumi non gravi. Le indagini sono nelle fasi preliminari e l'indagato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Grazie ai rilievi effettuati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro e alle successive indagini, è stato possibile ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente del veicolo era positivo all’alcol test e all’uso di sostanze stupefacenti, in particolare benzodiazepine, ed è stato raggiunto dalla misura cautelare restrittiva con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip di Palmi.