Due bimbi scomparsi in Calabria, trovati dalla nonna in Romania

Castrovillari (Cosenza) - Sono stati ritrovati i due fratellini di 4 e 3 anni di cui non si avevano notizie dal 10 settembre scorso in Calabria. Godono di ottima salute e si trovano in Romania con la nonna materna. Dei due bambini non si avevano notizia dal 10 settembre scorso, quando i carabinieri di Castrovillari hanno notificato alla mamma dei due piccoli, residente da tempo a Castrovillari, un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro scaturito da una sentenza di condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione emessa dall'Autorità giudiziaria romena perché ritenuta responsabile di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di minorenni da avviare alla prostituzione.

Quando i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione, la donna era sola e con lei non c'erano i due figli minori, entrambi nati in Italia. Alla richiesta di spiegazione la donna ha opposto un silenzio ostinato. Si è rifiutata categoricamente di rispondere e di fornire qualsiasi indicazione su dove si trovavano i due bambini, inducendo i militari a denunciarla alla Procura della Repubblica di Castrovillari per le ipotesi di reato di abbandono e di sottrazione di minori. Le immediate indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Castrovillari, coordinate dalla Procura, hanno consentito in tempi rapidissimi di accertare come i due minori stiano bene e si trovino in Romania con la nonna materna.