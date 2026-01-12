Ennesima auto distrutta dalle fiamme nella notte a Rossano

Corigliano Rossano - Un'auto è stata distrutta da un incendio, la cui natura è al vaglio delle forze dell'ordine che non escludono il dolo, la notte scorsa a Corigliano Rossano. La vettura, di proprietà di un uomo di nazionalità pakistana, era parcheggiata in una traversa della via principale di Rossano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini sull'ennesimo episodio incendiario.

