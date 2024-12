Esonda fiume nel Cosentino, disagi alla circolazione

Santa Maria del Cedro - Le piogge cadute incessantemente hanno provocato il cedimento in più punti dell'argine del fiume Abatemarco nel Comune di Santa Maria del Cedro, nel cosentino, pregiudicando parzialmente la viabilità della strada che costeggia il corso d'acqua e che conduce al confinante comune di Verbicaro.

Sin dalla notte scorsa, mezzi meccanici sono in azione per rimuovere dal fiume gli accumuli di vegetazione e detriti che ne ostruiscono il regolare deflusso, puntellando gli argini crollati. La piena dell'Abatemarco ha anche distrutto un attraversamento tra le due sponde. La situazione è monitorata continuamente, anche a causa delle previsioni meteo che non riportano miglioramenti per le prossime ore.