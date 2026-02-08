Frana sulla provinciale a Taverna, strada chiusa per motivi di sicurezza

Taverna - Ancora pericolo frane in Calabria. Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Taverna, è intervenuta lungo la strada provinciale di collegamento Taverna - San Giovanni d’Albi per una verifica a seguito di una frana. Nel corso del sopralluogo è stato riscontrato un distacco di materiale roccioso attualmente fermo su un punto del costone, con concreto rischio di ulteriore caduta sulla sede stradale. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con il supporto di imprese locali, ha disposto la chiusura totale del tratto stradale interessato, in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali e dei necessari interventi di messa in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA