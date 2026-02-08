Promozione, Atletico Maida Ko ad Ardore: il vantaggio sulla quintultima scende a 3 punti

Ardore Marina – Nulla da fare, in casa del quotato Ardore, per l’Atletico Maida. I ragazzi del presidente Sgrò tornano sconfitti con un netto 3-0 dalla trasferta nel centro ionico reggino. Fortunatamente, in uno dei tre anticipi di ieri, il Melito, quintultimo, non è andato oltre il pari casalingo al cospetto della vicecapolista Gioiosa Jonica e quindi il margine di vantaggio di Scalese e compagni sulla zona play-out è diminuito di una sola lunghezza, passando da quattro a tre. Gli amaranto di mister Panarello balzano in quarta posizione e si confermano squadra quasi implacabile tra le mura amiche, avendovi sin qui collezionato otto successi, un pari ed una sconfitta. I maidesi continuano a non conoscere mezze misure, ovvero pareggi, in questa stagione.

La cronaca del match

Due under, Salerno, alla seconda consecutiva da titolare, e Cocola, nell’undici iniziale mandato in campo da Giuseppe Saladino. Altrettanti tra le fila locali. In panchina, l’ex tecnico di Vigor e Sambiase si porta anche i 2008 dell’Under 19 Bernardi e Duraccio, quest’ultimo fatto esordire nei minuti finali. La partita si sblocca dopo appena cinque giri di lancette, grazie ad una ripartenza finalizzata da Marque che batte Iozzi in uscita. Prova subito a replicare l’Atletico con Persico G., il quale impegna Mittica alla parata a terra. Poco dopo la mezz’ora, insidiosa conclusione dalla sinistra del figlio d’arte Salerno che impegna in corner l’estremo difensore reggino. In avvio di ripresa, nuova progressione travolgente di Marque che, stavolta però, incontra l’opposizione di Grande. Poco dopo è invece prodigioso Iozzi nel chiudere in angolo su Paparo. Il raddoppio amaranto è tuttavia nell’aria e si materializza al 15’: punizione di Matheus che, deviata dalla barriera ospite, mette fuori causa l’ex portiere del Sambiase. Gullo potrebbe riaprire i giochi, ma sul suo bolide dalla distanza Mittica sfodera un grande intervento. Nel frattempo entra il 2007 Soverina, all’esordio in questa stagione, per la regola degli under dato che contemporaneamente l’over Foderaro prende il posto del 2008 Salerno. Il giovane pipelet giallorosso è subito chiamato a salvare, di piede, su Marque. Al 31’ piazzato di Gullo neutralizzato a terra da Mittica. Decisamente meno bravo, poco dopo, Soverina: sbaglia il disimpegno con i piedi e l’Ardore ne approfitta per siglare con Sow il definitivo 3-0. Subito dopo il triplice fischio finale si accendono gli animi ed a farne le spese è in particolar modo il giovane Nassroallah, al quale il signor Ciotola sventola il rosso diretto.

ARDORE – ATLETICO MAIDA 3-0

ARDORE: Mittica, Novo, Campestrini, Otero, Sowe, Nucera, Moisello, Paparo (24‘st Nassroallah), Jimenez (29’st Sow), Matheus, Marque (43‘st De Stefano). In panchina: Pollifrone, Pllumbi, Seminara, Bruzzè. Allenatore: Panarello (squalificato)

ATLETICO MAIDA: Iozzi (22’st Soverina), Michienzi (43’st Scalise), Talarico, Cocola, Mascaro (49’st Duraccio), Grande, Salerno (22’st Foderaro), Belpanno, Persico G., Scalese (37’st Persico M.), Gullo. In panchina: Caputo, Bernardi, Sirianni, Trovato. Allenatore: Saladino

ARBITRO: Antonio Ciotola di Taurianova (Barbaro e Farina di Reggio Calabria)

MARCATORI: 5’pt Marque; 15’st Matheus, 35’st Sow

NOTE: a fine gara espulso Nassroallah (A) per comportamento antisportivo. Ammoniti Salerno (AM), Mascaro (AM), Otero (A), Grande (AM), Cocola (AM), Novo (A), Gullo (AM). Recupero: 2’pt e 5’st.

Ferdinando Gaetano