Furto in ex hotel che diventerà caserma carabinieri a Villa San Giovann, 3 arresti

Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - Tre persone sono state arrestate e poste ai domiciliari a Villa San Giovanni dai carabinieri perché sorprese mentre tentavano di compiere un furto nell'immobile che un tempo ospitava l'Hotel "Plaza" che diventerà la sede della Compagnia e della Stazione dei carabinieri. Gli arrestati stavano asportando dalla struttura, oggetto di un progetto di riqualificazione urbanistica e sociale, cavi elettrici e materiale in rame. L'intervento che ha portato ai tre arresti è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio dopo che i carabinieri hanno notato movimenti sospetti all'interno dell'edificio. Una volta dentro, i militari hanno bloccato le tre persone che si erano introdotte nell'edificio. Sono stati trovati e sequestrati, inoltre, alcuni arnesi da scasso utilizzati per tentare il furto. L'edificio dell'ex Hotel "Plaza", "per tanti anni simbolo di degrado urbano - riferisce una nota dei carabinieri - presto si trasformerà in un presidio di sicurezza e legalità nel cuore della città al servizio della collettività".

© RIPRODUZIONE RISERVATA