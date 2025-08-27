Lamezia, Grandinetti (Pd): "Indicati al segretario cittadino i nomi di Milena Liotta e Giovanni Gallo per le regionali"

Lamezia Terme – “Consegnati al segretario cittadino del Pd, Vittorio Paola, i due nominativi concordati in assemblea”. È quanto comunica Francesco Grandinetti, iscritto al Pd, in una nota alla luce di quanto stabilito nell'assemblea di domenica. Grandinetti fa sapere che “i due nominativi lametini che si sono dichiarati disponibili a candidarsi al Consiglio Regionale della Calabria: Milena Liotta e Giovanni Gallo. Milena e Giovanni oltre ad essere da sempre iscritti al PD ed aver partecipato alle ultime elezioni comunali contribuendo con i loro “pesanti” voti al buon risultato del PD che si posiziona come primo partito della città, hanno ricoperto negli anni ruoli politici che vanno dal consigliere comunale ad assessore a vicesindaco della città. Ricordo che nell’assemblea di domenica, una parte consistente del partito, contraria alla candidatura di Amalia Bruni, aveva ribadito con forza che Lamezia dovesse essere rappresentata da figure scelte dal basso, attraverso un confronto democratico - per come peraltro previsto dallo statuto - tra iscritti e simpatizzanti. Da quella contestazione alla scelta calata dall’alto di Amalia Bruni era quindi scaturito l’impegno, da parte di Vittorio Paola, di ricevere due nominativi da sottoporre alla segreteria provinciale. Ciò che ho fatto ieri”.

Grandinetti rende noto di aver “ribadito con chiarezza che Lamezia non può essere terra di conquista, neppure all’interno del Partito Democratico. Con la sua storia e con il peso politico dimostrato nelle ultime elezioni comunali – superiore a quello di gran parte dell’area del collegio – la città non può limitarsi a subire decisioni prese altrove. Lamezia ha bisogno e ha diritto di esprimere voci autentiche, radicate nel territorio e capaci di portare avanti le istanze locali, conoscendole e vivendole ogni giorno. La richiesta che abbiamo avanzato è chiara: i candidati indicati dovranno correre esclusivamente nelle liste del PD. Solo così sarà possibile garantire coerenza, trasparenza e rispetto verso gli elettori lametini. Oggi più che mai, in una fase delicata per il futuro della Calabria, è fondamentale riaffermare un principio semplice: la rappresentanza non si impone dall’alto, ma si costruisce insieme alla comunità. Se accolta, questa scelta rappresenterà un passo importante e concreto verso la ricomposizione delle due anime del PD lametino. Nell’incontro è stata infine ribadita la volontà unitaria di sostenere con convinzione il prof. Tridico come candidato presidente, per vincere e governare la Regione, restituendo speranza e prospettive di vita migliore ai tanti cittadini calabresi che oggi vivono difficoltà e incertezze”.