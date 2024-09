Gizzeria - Momenti di apprensione per un giovane di circa 30 anni a Gizzeria. Sul posto è giunta sia l’ambulanza che l’elisoccorso, atterrato nei pressi di Mortilla, per il trasporto in ospedale a Catanzaro. Secondo quanto si apprende il giovane è ora fuori pericolo.

