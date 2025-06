Ha un malore durante servizio vigilanza, muore militare 41enne a Castrovillari - Reazioni

Castrovillari - Ha perso la vita per un malore a Castrovillari un militare dell'esercito italiano mentre stava svolgendo un servizio di vigilanza. L'uomo, Eugenio Scordo, 41 anni era un Primo Graduato dell'Esercito.

Reazioni

Il cordoglio del Ministro Crosetto

"A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del Primo Graduato dell'Esercito Eugenio Scordo, 41 anni, mancato mentre prestava servizio di vigilanza alla base addestrativa di Castrovillari a causa di un malore. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell'Esercito". Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Occhiuto: "La Calabria perde un servitore dello Stato"

“A nome mio personale e dell’intera Giunta della Regione Calabria, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del primo graduato dell’Esercito Italiano Eugenio Scordo, venuto a mancare mentre svolgeva il proprio servizio presso la base addestrativa di Castrovillari. La Calabria perde un servitore dello Stato, un uomo che ha onorato, con senso del dovere e dedizione, il proprio lavoro per garantire sicurezza e legalità. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera commozione alla sua famiglia, ai suoi colleghi e a tutta la comunità militare”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.