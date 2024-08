Incidente su A2 a Rende tra auto e camion, un ferito

Rende (Cosenza) - Scontro tra auto e camion sull'A2 nel territorio di Quattromiglia. Il sinistro, su cui sono in corso accertamenti che ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo leggero, ha causato il ferimento di una persona. Un tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è temporaneamente chiuso al traffico all’altezza del km 254,900, in prossimità dello svincolo di Cosenza Nord. Il traffico veicolare diretto a Rende viene deviato allo svincolo successivo di Cosenza sud, mentre i veicoli diretti a sud in entrata a Rende, vengono deviati sulla SS107 ‘Silana Crotonese’ con rientro allo svincolo di Cosenza sud. Sul posto è presente il personale Anas, il 118 e le Forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA