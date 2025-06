Lamezia, assolto dall'accusa di essere un corriere della droga

Lamezia Terme - Si è tenuta oggi dinanzi al GIP di Lamezia Dr.Domenico Riccio, l'udienza col rito abbreviato che vedeva imputato Pasqualino Besaldo di Amantea (Avv.ti Renzo Andricciola e Giuseppe Bruno), accusato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’imputato era stato tratto in arresto nel novembre scorso, in seguito ad un controllo presso l’area servizio autostradale di Lamezia in quanto in transito da Reggio Calabria, sospettato di essere un corriere. Nell immediatezza del controllo non venne rinvenuto stupefacente ne’ nella vettura ne’ indosso a Besaldo. Solo dopo 1 ora circa, veniva trovato nei pressi dell'area di servizio un barattolo con 150 gr di cocaina. La difesa aveva chiesto l'estrapolazione dei video delle telecamere, nonché la perizia delle impronte sul contenitore. Il PM all’odierna udienza aveva chiesto la condanna ad anni 4 di reclusione, il GIP ha assolto.