Lamezia, auto si schianta contro segnale di controllo velocità: sul posto la Polizia locale

Lamezia Terme – Ha perso il controllo dell’auto e ha impattato contro un palo della segnaletica stradale - che indicava il controllo elettronico della velocità - e un albero. È accaduto nella notte in via Perugini. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso. Secondo quanto si apprende il conducente del mezzo avrebbe lasciato l’auto incustodita dopo l’impatto e la Polizia Locale ha proceduto con i rilievi del caso, a rintracciare il proprietario del mezzo e verificare chi conducesse il veicolo al momento dell’incidente. Pare, quindi, che non ci siano stati feriti.

