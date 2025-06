Lamezia, avviso orale aggravato per 37enne ritenuto responsabile del reato di cessione di sostanze stupefacenti

Lamezia Terme - Il questore di Catanzaro ha emesso cinque provvedimenti di avviso orale aggravato nei confronti di altrettante persone con precedenti di polizia e destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato. Tre provvedimenti riguardano soggetti residenti nella città di Catanzaro. Un uomo, di 47 anni, con precedenti di polizia e già condannato per furto aggravato, lesioni personali e rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale, è risultato anche destinatario di una sentenza definitiva di colpevolezza dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

La stessa condanna definitiva è stata emessa anche nei confronti di altro soggetto, di 37 anni, la cui tendenza a delinquere era già emersa in passato visti i precedenti di polizia di cui era gravato: violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furto aggravato e rapina aggravata, recidivo inoltre per lesioni personali. Un altro pregiudicato, di 42 anni, residente a Catanzaro, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti e ritenuto dunque, per la condotta posta in essere, meritevole di avviso orale aggravato emesso dal Questore.

Lo stesso provvedimento è stato emesso nei confronti di un 36enne, residente a Serrastretta, poiché resosi colpevole, in via definitiva, del reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti. Lo stesso uomo era stato già sottoposto a misura cautelare per il reato di rissa. Infine, la Questura segnala l’emissione di un avviso orale aggravato nei confronti di un uomo di 37 anni, residente a Lamezia Terme, ritenuto responsabile del reato di cessione di sostanze stupefacenti nell’ambito di un' associazione finalizzata al traffico di narcotico e condannato in via definitiva per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.