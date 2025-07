Lamezia, ex consigliere comunale accusato di violenza sessuale: annullata condanna e nuovo processo in appello

Lamezia Terme – La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Penale ha annullato la sentenza con la quale l’ex consigliere comunale Luigi Muraca (cl. 1968) era stato condannato con l’accusa di reato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza all’epoca dei fatti minorenne. L’annullamento della decisione di merito, richiesto dai difensori avvocati Giuseppe Spinelli e Salvatore Cerra, è stato disposto con rinvio, così che la Corte di Appello dovrà rivalutare il caso secondo le motivazioni dell’annullamento che saranno depositate dai Giudici di legittimità.

Una vicenda venuta alla luce nel dicembre 2017 da alcune intercettazioni ambientali in cui sarebbero emersi gli approcci sessuali nei confronti della ragazza. Partendo da questo poi la Guardia di Finanza di Catanzaro ha compiuto ulteriori accertamenti sulla vicenda, dai quali poi è scaturito il fermo e l’arresto. Nel dicembre 2020 - si ricorda - era stato condannato in primo grado a cinque anni e sei mesi di reclusione e, successivamente in appello a 4 anni e 2 mesi. Ora il caso torna in appello.