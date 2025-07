Lamezia, giovane senzatetto in escandescenza: nuovo intervento delle forze dell’ordine

Lamezia Terme – Nuovo intervento, da parte delle forze dell’ordine, per il giovane senzatetto che ha nuovamente dato in escandescenza - dopo un primo episodio accaduto sabato scorso sull’isola pedonale - attirando l’attenzione e la preoccupazione di passanti e commercianti. Già dal primo pomeriggio di oggi l’uomo vagava per la città urlando e inveendo contro i passanti. Da qui le segnalazioni dei cittadini. Il culmine, in via Loriedo, dove è stato placato grazie all’intervento di Carabinieri e Polizia Locale. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei sanitari del 118.

Secondo quanto segnalato da cittadini e residenti, questa mattina il giovane, che ha creato la sua “dimora” di fortuna nei pressi di via Loriedo, particolarmente irrequieto, avrebbe arrecato disturbo anche nei pressi di una banca. Cittadini preoccupati che chiedono un intervento strutturale che possa garantire assistenza e supporto adeguato al giovane.