Lamezia, incidente tra auto e moto in via delle Terme: ferito centauro

incid-2025-08-14-alle-19.26.49_92d16_9450d.jpg

Lamezia Terme – Incidente tra una Ford Focus e una moto avvenuto in via delle Terme nel pomeriggio della vigilia di Ferragosto. Secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati tra via delle Terme e l’intersezione con via Carlo Treves. Nello scontro due persone sarebbero rimaste ferite. 

Sul posto, oltre alla Polizia Locale che ha eseguito i rilievi del caso e regolato la circolazione, si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco che hanno domato un principio d’incendio dell’auto. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti che sono stati trasportati in ospedale.

