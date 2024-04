Lamezia, incidente tra auto e moto su via del Soccorso: un ferito

Lamezia Terme - Incidente su via del Soccorso nei pressi del Castello Normanno-Svevo. Ad essere coinvolti nel sinistro un'auto e una moto che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Ferito un ragazzo a bordo della moto per cui si sono rese necessarie le cure da parte dei sanitari del 118 e il successivo trasporto in ospedale per tutti gli acceratamenti del caso. Sul posto Polizia Locale per quanto di competenza e stabilire la giusta dinamica del sinistro. Si sono registrati rallentamenti al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA