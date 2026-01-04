Lamezia, quattro medici indagati per la morte della donna dopo dimissioni da ospedale

Lamezia Terme – Sono in tutto quattro gli avvisi di garanzia emessi dalla procura di Lamezia nell’ambito dell’inchiesta aperta dopo la morte di Laura Berlingieri, la donna di 37 anni che è deceduta la sera del 29 dicembre all’ospedale “Giovanni Paolo II” dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso.

A finire sul registro degli indagati, come atto dovuto compiuto dai magistrati, i quattro sanitari in servizio quando la donna si è recata all’ospedale nella prima mattinata della giornata del 29 e poi in serata, prima del tragico epilogo. Sulla vicenda la famiglia della donna ha presentato denuncia e anche l’Asp ha avviato un’indagine interna per verificare l’accaduto. Sul corpo della donna è stato eseguito l’esame autoptico nella giornata di venerdì e ieri si sono tenuti i funerali.