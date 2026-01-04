ll pilota lametino Gullo al via del 1° Befana Gravity Race di Nocera Terinese

Nocera Terinese - "Si sta svolgendo oggi a Nocera Terinese il 1° Befana Gravity Race di velocità in discesa, al via della kermesse sportiva i migliori specialisti del sud italia che hanno animato la stagione sportiva 2025, la giornata di festa è stata organizzata da Francesco Rotella presidente della scuderia Speed Down project di settingiano in collaborazione con l'associazione Campodorato in festa con la collaborazione del Comune di Nocera" è quanto si legge in una nota.

"Presente al via anche il due volte campione mondiale di motonautica offshore nonché due volte campione italiano in carica della Velocità in discesa Claudio Gullo. Il campionissimo della piana di Lamezia con ben 15 titoli nazionali complessivi sul suo palmares sportivo e plurimedagliato al Valore atletico CONI sta partecipando all'evento spettacolo alla guida della Greenmamba c4 Vecchio Amaro del Capo schierata ufficialmente dal Gruppo Caffo 1915 del quale è Pilota Professionista dal lontano 2006, una giornata di festa e sport organizzata per chiudere definitivamente la stagione 2025 che ha visto Gullo Campione Italiano Assoluto della Specialità in Discesa,Campione Italiano di Classe c4 e Campione Interregionale Calabria/Sicilia, in contemporanea la giornata di oggi serve a festeggiare l'inizio del 2026 con questi test spettacolo che aiutano a settare le vetture per l'imminente inizio della stagione agonistica 2026".