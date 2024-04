Lamezia, scontro tra due auto in via dei Bizantini: 3 feriti

Lamezia Terme - Incidente tra due auto nella tarda serata in via dei Bizantini. Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e della sede centrale sono intervenute alle ore 22.50 circa. Due le vetture coinvolte, una Citroën C3 ed una Nissan Qashqai. Tre in totale i passeggeri a bordo delle vetture. Uno riportava contusioni altri due, incastrati tra le lamiere, venivano estratti dal personale vigilfuoco ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Transito bloccato nel tratto interessato dal sinistro.

