Maltempo fa cadere linea di alimentazione elettrica, intercity bloccato a Ricadi: evacuati 40 passeggeri

Vibo Valentia - Nella mattinata di oggi, 1 febbraio, i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati in operazioni di assistenza ai passeggeri del treno Intercity partito ieri da Torino e diretto e Reggio Calabria.

Il convoglio mentre percorreva la linea ferroviaria via Tropea, in prossimità di Ricadi rimaneva bloccato a causa della caduta della linea di alimentazione elettrica dovuta al maltempo. Giunta la chiamata alle ore 9:00 circa veniva inviata sul posto la squadra del distaccamento di Ricadi che prestava assistenza ai viaggiatori, circa 40, trasbordati su un convoglio sostitutivo arrivato nel frattempo sul posto e che ha proseguito in direzione Reggio Calabria. Le operazioni si sono concluse alle ore 12:15.